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Жители РФ высказались об условиях отдыха в стране

Общество

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 12 сентября 2018 года

Москва, 26 сентября 2018, 13:31 — REGNUM  51% жителей Российской Федерации обратили внимание на улучшение условий отдыха и досуга в стране за последние пять лет. Об свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

То, что за последние 5 лет в РФ условия для отдыха и досуга изменились в лучшую сторону, считает каждый второй участник опроса.

22% респондентов, отвечая на вопрос о возможных изменениях в условиях отдыха и досуга в стране, заявили, что не заметили каких-либо изменений. При этом 10% опрошенных заявили об ухудшении условий для отдыха в стране.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 12 сентября 2018 года посредством телефонного интервью, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

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Социологические опросы
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