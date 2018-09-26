Москва сохранила пенсионные льготы предпенсионерам

Москва, , 13:25 — REGNUM Жители столицы, достигшие предпенсионного возраста, смогут воспользоваться дополнительными мерами социальной поддержки в городе Москве. Соответствующий законопроект «О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с изменением федерального законодательства в области пенсионного обеспечения» был принят депутатами Мосгордумы на заседании 26 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Речь идёт о женщинах, достигших возраста 55 лет, и мужчинах в возрасте от 60 лет.

«Предусмотрены такие льготы, как бесплатный проезд на городском общественном транспорте, метрополитене, МЦК, на пригородном железнодорожном транспорте. Бесплатное зубопротезирование, обеспечение при наличии медицинских показаний неработающих граждан, достигших возраста 55−60 лет, бесплатными путёвками на санаторно-курортное лечение, а также возмещение расходов на проезд на железнодорожном транспорте на лечение по путёвкам, выданным департаментом соцзащиты», — сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты Владимир Петросян.

Также для жителей города Москвы, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 для мужчин, имеющих звание ветерана труда или звание ветерана военной службы, помимо перечисленных выше льгот, будут сохранены все действующие льготы. В частности, это оплата ЖКХ, ежемесячная денежная компенсация на оплату телефонной связи, а также ежемесячная выплата в размере 1000 рублей. Кроме того, для москвичей будет реализована программа бесплатной диспансеризации до достижения ими пенсионного возраста в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.

«На наш взгляд, предлагаемые дополнительные меры поддержки граждан на период до достижения им пенсионного возраста позволят повысить соцзащищенность жителей города Москвы», — подчеркнул Петросян.

В свою очередь, для москвичей, достигших возраста 50 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, предусмотрено оказание адресной социальной помощи. Также для данной возрастной категории будет организована программа профессионального обучения, повышения квалификации, подготовки и переподготовки. В настоящий момент проводится работа по созданию специального Центра по подготовке и трудоустройства жителей Москвы, достигших возраста 50 лет.

«Согласно конституции РФ, вопрос социальной защиты относится к совместному ведению РФ и субъектов РФ. Таким образом, у Москвы, как у субъекта Российской Федерации, есть все права, согласно федеральному закону, принимать собственные законы по социальной защиты и формировать собственную форму защиты населения», — добавил депутат Мосгордумы Степан Орлов («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы РФ проголосовали за принятие девяти поправок, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным к законопроекту об изменениях пенсионного законодательства, во втором чтении 26 сентября.

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