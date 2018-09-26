Среда, 26 Сентября 2018 года
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Жители Оренбуржья задолжали банкам почти 40 млрд рублей

Общество

В списке злостных должников — почти 70 тысяч человек

Оренбург, 26 сентября 2018, 13:19 — REGNUM  В Оренбургской области пытаются вернуть выданные в кредит деньги оренбуржцам через суды. Почти 70 тысяч оренбуржцев не исполняют кредитные обязательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

Приставы отметили, что исполнительные производства в отношении должников банкам занимают весомую долю в структуре материалов УФССП области — 24%. Общая сумма, подлежащая взысканию, составляет почти 40 млрд рублей.

В силу разных причин заемщики не стали или потеряли возможность выплачивать кредит по ипотеке, на покупку автомобиля и другим. В результате к ним применяют меры принудительного взыскания. В ход идет запрет на выезд за границу (13 тыс. случаев), удержание денег в счет погашения долга из зарплаты и пенсии (43 тыс. случаев).

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Проблемы и нарушения в области кредитования физических лиц
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