Жители Оренбуржья задолжали банкам почти 40 млрд рублей

Оренбург, , 13:19 — REGNUM В Оренбургской области пытаются вернуть выданные в кредит деньги оренбуржцам через суды. Почти 70 тысяч оренбуржцев не исполняют кредитные обязательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

Приставы отметили, что исполнительные производства в отношении должников банкам занимают весомую долю в структуре материалов УФССП области — 24%. Общая сумма, подлежащая взысканию, составляет почти 40 млрд рублей.

В силу разных причин заемщики не стали или потеряли возможность выплачивать кредит по ипотеке, на покупку автомобиля и другим. В результате к ним применяют меры принудительного взыскания. В ход идет запрет на выезд за границу (13 тыс. случаев), удержание денег в счет погашения долга из зарплаты и пенсии (43 тыс. случаев).