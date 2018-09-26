Мутко пообещал регионам доступ к мировым практикам по благоустройству

Москва, , 13:13 — REGNUM В России создана передовая библиотека с лучшими практиками по благоустройству, заявил 26 сентября вице-премьер Виталий Мутко, отвечая на вопросы членов Совета Федерации.

Он рассказал создании в России десяти центров компетенций, в которых собраны специалисты по строительству, дизайну и другим вопросам, связанным с созданием комфортной городской среды.

«Мы рассчитываем, что во всех субъектах они появятся и будут методически управляться Министерством строительства при поддержке институтов развития. Мы будем снабжать их и давать доступ к различным мировым практикам. В этом году будет создана передовая библиотека лучших практик по благоустройству в комфортной городской среде. Сейчас туда уже внесено около 125 современных решений», — сообщил Мутко.

По его словам, важно, чтобы в центрах компетенций «люди проходили обучение».

«Учи учителя. Он приедет на место и обучит другого», — раскрыл подход вице-премьер.

Он добавил, что такой принцип действует в РФ во всех комплексных проектах.