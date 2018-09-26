Туристы из России стали реже ездить в Израиль

Москва, , 13:09 — REGNUM Обострение отношений между Россией и Израилем после крушения в Сирии российского военного самолёта — разведчика Ил-20 и гибели 15 военнослужащих ВВС России не прошло бесследно и отразилось на желании россиян посетить Израиль в качестве туристов. Только за последнюю неделю, по данным Российского союза туриндустрии, количество забронированных в эту страну туров значительно снизилось.

Так, если летом поток в Израиль из России вырос почти на 60%, то с 17 по 23 сентября произошёл его спад на 23% по сравнению с неделей ранее. Как сообщает интернет-сервис Biletix, ро сравнению с тем же периодом 2017 года — примерно на 11%.

Также тур операторы отмечают отсутствие востребованности туров в Израиль на Новый год.

Напомним, российский военный самолёт Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии С-200 17 сентября над Средиземным морем у берегов Сирии. Находившиеся на борту воздушного судна 15 военнослужащих погибли. Минобороны РФ полностью возложило вину за трагедию на Израиль. Как показали данные с радаров, полученные оборонным ведомством, под удар Ил-20 подставили израильские самолёты, которые в это время вели атаку по сирийским объектам в Латакии. Израильская сторона свою вину отрицает.

Подробнее: Новые данные Минобороны РФ доказывают вину Израиля в крушении Ил-20

Как сообщало ИА REGNUM, туристы из России жалуются на грубое отношение к ним при прохождении пограничных формальностей на границе с Израилем. В частности на то, что перед отправкой на родину их по нескольку суток содержат под стражей. По данным посольства РФ в Тель-Авиве, в 2017 году таких случаев было более 1,4 тысячи, то есть по несколько каждый день. А за первое полугодие 2018 года израильские власти не пустили в страну уже примерно 2,2 тысячи граждан РФ.

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