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В двух регионах Казахстана возник дефицит вакцин против гриппа

Общество

В Казахстане было куплено 1,6 млн доз российской вакцины

Астана, 26 сентября 2018, 13:01 — REGNUM  В Астане и Кустанайской области Казахстана возник дефицит вакцин против гриппа — в регионы организована дополнительная закупка препаратов, сообщает 26 сентября издание InformBuro со ссылкой на главного санитарного врача республики Жандарбека Бекшина.

По его словам, в Астане имеется 30 тыс. доз вакцин против гриппа, но к ним планируется докупить еще 50 тыс. В целом по Казахстану за счет бюджета было куплено 1,6 млн доз российской вакцины «Гриппол +».

Бекшин добавил, что в республике создан резерв противогрипповых препаратов для оказания специализированной помощи в виде 50 тыс. упаковок «Тамифлю» и 10 тыс. «Реленза».

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года в Алма-Ате было зарегистрировано 2096 отказов от вакцинации детей до двух лет или 8,5% от общего числа детей данной возрастной категории.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алма-Ате выросло количество отказов от вакцинации детей

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Грипп, ОРЗ
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