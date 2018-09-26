В Оренбуржье вернулась корь

Оренбург, , 12:55 — REGNUM В Оренбургской области в январе — августе 2018 года выявлено три случая кори. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону, заболели двое детей и один медработник.

Примечательно, что на территории региона три последних года ситуация по заболеваемости корью характеризовалась как благополучная. В 2016—2017 годах не зафиксировано ни одного факта болезни.

В июне 2018 года за долгое время выявлен первый случай кори. Выяснилось, что ребенок не привит и болезнь подхватил, когда семья отдыхала в другом регионе. Примечательно, что второй случай заболеваемости также выявлен у непривитого ребенка.

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