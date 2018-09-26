Свердловчане блестяще выступили в национальном чемпионате «Навыки мудрых»

Екатеринбург, , 12:54 — REGNUM Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов считает успехи свердловчан на первом российском чемпионате рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» среди специалистов возрастной категории 50+ закономерностью.

Напомним, первый российский чемпионат для специалистов старшего возраста проходил в Москве по 26-ти наиболее востребованным компетенциям WorldSkills. Его основная цель — продемонстрировать интерес способность людей данной возрастной категории к обучению и переквалификации Свердловчане завоевали на этом конкурсе восемь наград, в том числе, четыре золотые медали.

«Я поздравляю всех участников и победителей от Свердловской области. Это очень достойный результат, и он не случайный. Губернатором Евгением Куйвашевым выстроена системная работа по укреплению института наставничества, поддержке трудовых династий, кроме того, в регионе уже пять лет реализуется программа «Старшее поколение», которая направлена на формирование активного долголетия свердловчан», — отметил Алексей Орлов.

Он добавил, что в настоящее время рассматривается возможность привлечения участников российского чемпионата «Навыки мудрых» к подготовке и участию V национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech, который, по традиции, пройдет в Екатеринбурге 24−28 октября.

Золотой медалист чемпионата «Навыки мудрых» в компетенции «Электромонтаж», сотрудник ПНТЗ Булат Ибраев, которому уже исполнилось 60 лет, считает, что в современных условиях подготовка высокопрофессиональных кадров напрямую зависит от технической оснащенности учебных заведений.

«В нашем образовательном центре есть все необходимое оборудование, поэтому наши студенты традиционно показывают высокие результаты на соревнованиях по методике WorldSkills», — отметил Булат Ибраев.

Еще один обладатель золотой медали чемпионата для специалистов старше 50 лет в компетенции «Видеопроизводство» — преподаватель колледжа управления и сервиса «Стиль» (Екатеринбург) Владимир Симакин также передает свой опыт молодым специалистам.

«17-летние охотно учатся азам производства видеороликов, основам съемки, монтажа, озвучивания. Конечно, чтобы заинтересовать молодежь, приходится постоянно чему-то учиться самому», — отметил Владимир Симакин.

Напомним, что золотую медаль также завоевали: представитель Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Эльмира Расковалова в компетенции «Хлебопечение» и работник Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Гали Юсупов, компетенция «Холодильная техника и системы кондиционирования» и преподаватель колледжа управления и сервиса «Стиль» (Екатеринбург) Владимир Симакин.

Серебряную медаль на первом чемпионате завоевал работник АО Группа Синара (ТМК) Александр Белоусов, компетенция «Программные решения для бизнеса».

Два сотрудника Каменск-Уральского техникума торговли и сервиса завоевали бронзовые награды: Елена Захарова в компетенции «Хлебопечение», Альфира Шалгина в компетенции «Поварское дело». Также бронзовая медаль у работника АО «Уральский электрохимический комбинат» (РОСАТОМ) Геннадия Лысаковского в компетенции «Электромонтаж».

Отметим, тема переподготовки специалистов старшего поколения станет темой пленарного заседания с участием федеральных представителей власти в рамках V национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге.