Мэрии Ярославля поручено привлечь специалистов к настройке светофоров

Ярославль, , 12:52 — REGNUM В правительстве Ярославской области продолжают разбираться в причинах некорректной работы светофоров в центре города, сообщат корреспондент ИА REGNUM. Напомним, их перенастройка привела к огромным пробкам. Как выясняется, прямое отношение к транспортному коллапсу имеет мэрия Ярославля.

В департаменте транспорта Ярославской области прошло совещание по итогам ситуации, возникшей в прошлую пятницу в центре города. Тогда после многочисленных жалоб горожан представителям регионального правительства пришлось срочно вмешаться, чтобы ликвидировать транспортный коллапс.

Как выяснилось, создали его представители департамента городского хозяйства мэрии, вручную поменявшие настройки светофоров. Сделали они это по предписанию ГИБДД.

«Поводом для изменения настроек светофоров стало предписание ГИБДД о необходимости привести работу светофорных объектов в соответствии с ГОСТ. Эти требования подразумевают исключение ситуаций, когда пешеходы и транспорт движутся одновременно на одну фазу светофора», — пояснила директор регионального департамента транспорта Екатерина Галеева.

Исполнить указания сотрудников ГИБДД был предписано ДГХ мэрии Ярославля. Однако то, как это было сделано, вызвало немало вопросов, которые и разбирались на совещании. Вердикт был такой: перенастройка светофоров производилась вручную, без предварительного тестирования и привлечения специализированной организации. Это и привело к пробкам и транспортному коллапсу.

Напомним, по поручению губернатора департамент транспорта Ярославской области оперативно сформировал рабочую группу по изучению и устранению причин произошедшего, после вмешательства «старших коллег» в тот же вечер мэрия вернула настройки в прежний вид. Однако предписание ГИБДД осталось, и исполнять его нужно. Чтобы не возникло повторных проблем, департаменту городского хозяйства мэрии Ярославля даны рекомендации по изучению транспортных потоков и корректировке расчетов с привлечением соответствующих специалистов. По итогам мэрия должна отчитаться о выполненных работах.