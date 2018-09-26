На Таймыре росгвардейцы в ходе учений защитили атомоход от террористов

Таймырский район, Красноярский край, , 12:51 — REGNUM В Таймырском районе Красноярского края сотрудники Росгвардии в ходе учений отработали защиту морского порта и атомохода от террористов, сообщает 26 сентября пресс-служба районной администрации.

По «легенде», на первом этапе учений боевики зашли на катере со стороны водной акватории реки Енисей для совершения теракта на судне с ядерной энергетической установкой, стоявшего на причале морского порта. С помощью радиолокационной станции правонарушители были обнаружены и задержаны.

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Второй этап тренировки предполагал проникновение на территорию морского порта и захват радиолокационной станции. Росгвардейцы вступили с нарушителями в бой и задержали их.

Занятия проводились с целью проверки боеготовности и взаимодействия всех силовых структур.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее плановое тактико-специальное учение силовых структур по нейтрализации террористической угрозы прошли в Воронежской области.

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