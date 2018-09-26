Мутко призывает прекратить хаотичное строительство

Москва, , 12:50 — REGNUM В городах необходимо прекратить хаотичную застройку территорий, заявил 26 сентября вице-премьер Виталий Мутко, выступая в Совете Федерации в рамках «правительственного часа».

По его словам, национальным проектом обустройства городов предусматривается разработка стандартов комплексного развития территории — свода методических рекомендаций как по улучшению уже застроенных территорий, так и по застройке новых.

«Мы должны сделать все, чтобы прекратить хаотичное строительство на городских территориях, повысить качество городской среды и жилой застройки. Не просто застроить жильем», — сказал Мутко.

Он отметил, что реализация проекта потребует совершенствования правовой базы. В том числе корректировки ГОСТов, закрепления понятий благоустройства и благоприятной среды.

«Наши города должны стать комфортными, безопасными. В этой связи мы будем исходить из принципов создания благоприятной и комфортной среды для всех, в том числе маломобильных групп населения», — пояснил выступающий.

Ранее вице-премьер объявил о разработке методики индекса качества городской среды, которая, в случае утверждения правительством, будет применять при оценке обустройства.