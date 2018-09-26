МВД Ингушетии предостерегло от несанкционированных митингов в Сунже

Магас, , 12:45 — REGNUM МВД Ингушетии напомнило жителям республики об ответственности за организацию несанкционированных митингов, шествий и пикетов, а их участников предостерегло от поддержки этих акций.

«Действия лиц, пытающихся предпринять попытки проведения массовых мероприятий, будут пресечены. Организаторы и участники будут привлечены к установленной законом ответственности», — говорится в заявлении пресс-службы МВД по Республике Ингушетия, опубликованном 26 сентября.

По данным ведомства, 26 сентября его сотрудники будут осуществлять комплекс мероприятий по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории республики.

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Накануне, 25 сентября, в городе Сунжа прошла несанкционированная акция, организаторы которой потребовали от властей республики разъяснений по вопросу передела границ между Чечней и Ингушетией, пишет «Кавказский узел». По данным активистов, у них есть информация о якобы передаче Чечне 17 тыс. гектаров ингушской территории. Эти земли в настоящее время не заселены, на них находятся лишь заброшенные населенные пункты с разрушенными жилыми домами и родовыми башнями, сообщает издание. Не услышав ответа от властей, организаторы акции решили собраться вновь 26 сентября.

В связи с нарастающим в ингушском обществе беспокойством по поводу возможного передела границ с Чечней, ситуацию прокомментировал премьер-министр Ингушетии Зялимхан Евлоев. Как сообщало ИА REGNUM, он выступил с обращением к жителям региона, в котором просит их сохранять спокойствие и благоразумие. По его мнению, «приграничный вопрос» с Чечней требует решения. Скорейшая делимитация границы между республиками отвечает интересам обоих народов, считает Евлоев.

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