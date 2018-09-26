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На регионы Сибири движется непогода: объявлено штормовое предупреждее

Общество

Неблагоприятные погодные явления сохранятся в течение нескольких дней

Улан-Удэ, 26 сентября 2018, 12:45 — REGNUM  Жителей четырёх регионов России сотрудники МЧС призвали быть в ближайшие несколько дней особенно осторожными и внимательными, а также соблюдать меры безопасности. Это связано с непогодой, которая приближается к Сибири.

Так, по данным Бурятского гидрометцентра, 27−28 сентября по республике ожидается холодная, неустойчивая погода, а также снег и дождь, местами сильные. Порывы северо-западного ветра будут достигать 21 м/с.

«В условиях ухудшения видимости во время выпадения осадков водителям при передвижении на автотранспорте рекомендуется соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию», — говорится в сообщении пресс-службы регионального чрезвычайного ведомства.

По данным ГО и ЧС Тувы, в течение суток 26 сентября местами по региону ожидается усиление северо-западного ветра до 16−21 м/с, ночью и утром местами туман, в районе перевалов на дорогах местами гололедица.

Ухудшения погоды ожидают 27−29 сентября и в западных, южных и центральных районах Забайкальского края.

«В Забайкальском крае ожидается ухудшение погоды. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега пределах 10−15 мм. Неблагоприятные метеорологические явления могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального характера», — предупредили в МЧС.

Непогода бушует и в Иркутской области. Здесь, по данным метеорологов, прогнозируется усиление ветра до 11−16 м/с, дождь, мокрый снег.

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