Соцопрос: 81% жителей Алма-Аты не чувствуют защиты со стороны полиции

Алма-Ата, Казахстан, , 12:44 — REGNUM Более 81% жителей Алма-Аты чувствую себя абсолютно незащищенными сотрудниками правоохранительных органов, сообщает 26 сентября издание InformBuro со ссылкой на исследовательскую компанию «Лаборатория проектов».

В опросе приняли участие 200 жителей Алма-Аты. Среди опрошенных 89% респондентов считают, что МВД нуждается в реформе. За последний год 69% опрошенных оказались в ситуации, требующей участия полиции. 82% респондентов оценили работу полиции как плохую или очень плохую.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев раскритиковал руководителей региональных департаментов внутренних дел за победные отчеты на фоне ухудшения криминогенной ситуации в стране.

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