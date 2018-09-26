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Соцопрос: 81% жителей Алма-Аты не чувствуют защиты со стороны полиции

Общество

82% респондентов оценили работу полиции как плохую или очень плохую

Алма-Ата, Казахстан, 26 сентября 2018, 12:44 — REGNUM  Более 81% жителей Алма-Аты чувствую себя абсолютно незащищенными сотрудниками правоохранительных органов, сообщает 26 сентября издание InformBuro со ссылкой на исследовательскую компанию «Лаборатория проектов».

В опросе приняли участие 200 жителей Алма-Аты. Среди опрошенных 89% респондентов считают, что МВД нуждается в реформе. За последний год 69% опрошенных оказались в ситуации, требующей участия полиции. 82% респондентов оценили работу полиции как плохую или очень плохую.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев раскритиковал руководителей региональных департаментов внутренних дел за победные отчеты на фоне ухудшения криминогенной ситуации в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава правительства Казахстана отчитал полицию за победные рапорты

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