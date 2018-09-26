Ярославского депутата оштрафовали за незаконный ремонт памятника

Ярославль, , 12:32 — REGNUM Кировский районный суд Ярославля признал депутата муниципалитета Дмитрия Кузьмина виновным в незаконном ведении ремонтных работ в объекте культурного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

В июле этого года в орган охраны памятников культуры поступила жалоба, что на объекте культурного наследия регионального значения «Дом Пастухова. Середина XIX века», расположенного по адресу Комсомольская 16, в помещениях первого этажа проводятся ремонтные работы. Там меняли окна и штукатурили стены. Это здание принадлежит депутату муниципалитета Ярославля Дмитрию Кузьмину.

«Мы провели надзорные мероприятия — выходили на объект, фотофиксировали неоднократно. Мы сказали, что нельзя работать без разрешения. Рабочие ответили, что у них есть разрешение. Мы связались с подрядной организацией. Разрешение на самом деле существовало, но подрядная организация предоставила письменное объяснение, что на объект ее не пустили и к работам она не приступала. Мы квалифицировали, что работы проводились без разрешения», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела государственного надзора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Елена Субботина.

Кто работал на памятнике, специалистам определить не удалось. Департамент ОКН привлек собственника к административной ответственности. Статья 7.14 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до трехсот тысяч рублей. Кировский район суд Ярославля, который рассматривал дело, назначил Кузьмину минимальное наказание — штраф в размере 15 тысяч рублей.