Затворы дамбы в Петербурге закрыты, судоходство приостановлено

Санкт-Петербург, , 12:38 — REGNUM Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений в Финском заливе закрыты в 11:24 мск из-за угрозы наводнения, сообщили сегодня, 26 сентября, в пресс-службе КЗС.

«Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено», — отметили в руководстве защитной дамбы.

Напомним, в Петербург в среду пришел штормовой циклон, создавший реальную угрозу наводнения.

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Максимальный подъем уровня воды в акватории Невской губы ожидается сегодня с 22:00 до 24:00. Он составит +185−191 см и квалифицируется специалистами как «опасное наводнение».

В КЗС ожидают, что затворы можно будет открыть в период с двух до четырех часов ночи 27 сентября, но этот срок будет уточняться в соответствии с изменением погодных условий.

Ранее ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что 26 сентября в городе ожидаются дожди, местами ливни, а также усиление порывов юго-западного ветра до 15−20 м/с, в прибрежных районах до 23 м/с.

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