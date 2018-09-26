В Калужской области сотруднице банка лишила вкладчиков 5 млн рублей

Калуга, , 12:30 — REGNUM Сотрудница отделения банка в Боровском районе Калужской области обналичивала деньги со счётов вкладчиков. Как сообщили 26 сентября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, коллегам женщина объясняла, что делала это по просьбам самих клиентов, которые не могут воспользоваться услугами банка из-за плохого самочувствия или семейных проблем. Затем мошенница вообще оформила на себя липовую доверенность.

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В поле зрения полиции сотрудница банка попала после того, как одна из вкладчиц, решив снять деньги, но обнаружила, что её счет пуст. Сначала женщина решила, что сама сняла деньги, но забыла об этом из-за преклонного возраста. Однако муж пенсионерки обратил внимание на то, что подпись супруги на расходном документе подделана.

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Банк, в котором работала подозреваемая в мошенничестве сотрудница, пообещал возместить нанесённый вкладчикам ущерб. По предварительным оценкам он составляет около пяти миллионов рублей.

В настоящее время в отношении бывшей сотрудницы финансовой организации возбуждено уголовное дело по п. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Следствие проверяет её причастность к другим преступлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области было передано в суд уголовное дело банды мошенников, которые похитили в одном из калужских банков порядка 58,6 млн рублей. Подозреваемые по подложным документам неоднократно получали крупные кредиты, обязательства по которым в полном объёме не исполнили.

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