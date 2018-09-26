Мутко: В 80% городов России среда является неблагоприятной

Москва, , 12:30 — REGNUM В большинстве городов России среда является неблагоприятной, заявил 26 сентября вице-премьер Виталий Мутко, выступая в Совете Федерации в рамках правительственного часа.

«Когда мы провели исследование 1112 городов, 80% городов показали, что среда является неблагоприятной», — сказал Мутко, представляя программу по обустройству городов.

По его словам, исходя из задачи, поставленной президентом, за шесть лет необходимо повысить качество среды в 450 городах.

«Это очень серьезная работа», — отметил замглавы правительства РФ.

Он добавил, что на реализацию целей будет направлено 268 млрд рублей, из них 239 млрд рублей из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, жизнь в городах будет оцениваться по индексу качества городской среды, методика которого уже разработана с привлечением общественных институтов.