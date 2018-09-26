Среда, 26 Сентября 2018 года
12:38:01 МСК

Мутко: В 80% городов России среда является неблагоприятной

Общество

В обустройство городов за шесть лет вложат 268 млрд рублей

Москва, 26 сентября 2018, 12:30 — REGNUM  В большинстве городов России среда является неблагоприятной, заявил 26 сентября вице-премьер Виталий Мутко, выступая в Совете Федерации в рамках правительственного часа.

«Когда мы провели исследование 1112 городов, 80% городов показали, что среда является неблагоприятной», — сказал Мутко, представляя программу по обустройству городов.

По его словам, исходя из задачи, поставленной президентом, за шесть лет необходимо повысить качество среды в 450 городах.

«Это очень серьезная работа», — отметил замглавы правительства РФ.

Он добавил, что на реализацию целей будет направлено 268 млрд рублей, из них 239 млрд рублей из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, жизнь в городах будет оцениваться по индексу качества городской среды, методика которого уже разработана с привлечением общественных институтов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Правительственный час» в СФ вице-премьера В. Мутко
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить