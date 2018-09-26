Синоптики предупреждают о резких скачках атмосферного давления

Москва, , 12:20 — REGNUM Метеозависимым людям Москвы нынешняя неделя преподнесёт неприятный сюрприз. По прогнозам синоптиков, в столичном регионе ожидаются резкие перепады атмосферного давления. При этом такие «качели» продлятся до конца текущей недели.

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Так, сегодня, 26 сентября, после резкого падения атмосферное давление к середине дня достигнет 752 мм ртутного столба и приблизится к климатической норме. Однако уже 27 сентября давление вновь понизится до 739 мм ртутного столба. Расти оно начнёт только к выходным.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября атмосферное давление в Москве снизилось до рекордно низкой отметки в 731,1 мм рт. ст. Это в 06:00 мск зафиксировала метеостанция ВДНХ. Предыдущий рекорд для 25 сентября был установлен в 1957 году, когда в столице атмосферное давление составляло 731,3 мм рт. ст.

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