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Мутко: Граждане должны стать инициаторами изменений городской среды

Общество

Граждане небезразличны к изменениям городской среды и активны в выражении отношения

Москва, 26 сентября 2018, 12:06 — REGNUM  Граждане должны стать участниками изменений в своих городах, заявил 26 сентября вице-премьер Виталий Мутко, выступая в Совете Федерации в рамках «правительственного часа». Он представил программу по созданию комфортной городской среды.

«Преобразования в городах нацелены на удовлетворения растущего спроса наших граждан на современную и комфортную среду. Граждане всегда традиционно небезразличны к своим городам, они всегда активны при выражении отношения к происходящим в их среде изменениям, будь они положительные или отрицательные. Именно поэтому должны стать полноправными инициаторами и участниками изменений», — сказал Мутко.

По его словам, привлечение людей принципиально важно для такой работы. Например, в голосовании по проектам благоустройства, которое прошло в 2018 году, приняли участие 11 млн граждан.

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«Правительственный час» в СФ вице-премьера В. Мутко
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