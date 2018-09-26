Заседание по делу об убийстве Олега Бузины перенесено на 23 октября

Киев, , 12:02 — REGNUM Заседание суда по делу об убийстве в Киеве журналиста и публициста Олеся Бузины отложено. Решение о переносе слушаний почти на месяц сегодня, 26 сентября, принял Шевченковский районный суд Киева. Об этом сообщил адвокат Артём Захаров, который представляет интересы матери убитого Валентины Бузины.

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Уточняется, что заседание не состоялось из-за болезни одного из судей, рассматривающего дело.

«Следующее заседание назначено на 12:00 23 октября», — цитирует ТАСС слова юриста.

На прошлом заседании суд Киева привел к присяге состав жюри присяжных, который будет рассматривать данное дело.

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Украинские неонацисты потребовали освободить задержанных по делу Бузины

Как сообщало ИА REGNUM, автор многочисленных книг и публицистических статей о политической истории Украины, журналист Олесь Бузина был убит во дворе своего дома в Киеве 16 апреля 2015 года. Незадолго до убийства данные писателя были внесены на сайт «Миротворец», где люди, близкие к МВД Украины, публикуют персональные данные всех инакомыслящих. Через два месяца по подозрению в причастности к преступлению сотрудники правоохранительных органов задержали националистов Андрея Медведько и Дениса Полищука. В середине июня 2018 года радикалы вышли на протест против их задержания, потребовав отпустить боевиков «антитеррористической операции».