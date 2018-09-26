Отказано в иске к властям Петербурга из-за наказания за стоянку на газоне

Санкт-Петербург, , 11:59 — REGNUM Петербуржец, наказанный за оставление автомобиля на газоне, подал иск к губернатору и Законодательному собранию Санкт-Петербурга, требуя признать недействующим одну из статей городского закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Эта статья устанавливает ответственность за парковку на территории зеленых насаждений. Однако суд отказал в удовлетворении иска, сообщили 26 сентября в судебной пресс-службе Петербурга.

Согласно упомянутой статье, размещение транспортных средств на территориях зеленых насаждений общего пользования, территориях детских площадок, спортивных площадок, площадок для выгула животных наказывается административным штрафом для граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от пяти тысяч до 40 тысяч рублей; для юридических лиц — от 150 тысяч до 500 тысяч рублей.

Истец полагал, что данная норма противоречит законодательству РФ, а при ее принятии органы власти Петербурга превысили свои полномочия. По мнению автора иска, указанные правоотношения урегулированы Правилами дорожного движения и КоАП РФ.

Однако Санкт-Петербургский городской суд посчитал, что субъект РФ вправе устанавливать административную ответственность за нарушение правил благоустройства, определенных законодательством этого субъекта. В иске заявителю было отказано.

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