Парламент Ингушетии определил льготы для людей старшего поколения

Магас, , 11:55 — REGNUM Депутаты парламента Ингушетии приняли в первом чтении закон о льготах лицам предпенсионного возраста. Этим документом определяются меры по защите лиц старшего поколения в связи с изменениями в пенсионном законодательстве. Проект закона был предложен фракцией «Единая Россия» и рассмотрен на внеочередной сессии Народного собрания 25 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

Согласно документу, в число лиц, которым будут сохранены льготы, вошли мужчины по достижении ими возраста 60 лет и женщины старше 55 летнего возраста из числа ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц, квалифицированных специалистов и педагогических работников, проживающих в сельской местности. Закон предлагает также внести такую льготу для ветеранов труда и тружеников тыла, как прохождение вне очереди диспансеризации.

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Как сообщало ИА REGNUM, о недопущении ухудшения положения людей, находищихся в предпенсионном возрасте в начале сентября заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Он поручил органам власти позаботиться о том, чтобы в связи с готовящимися изменениями в пенсионном законодательстве в республике были в кратчайшие сроки приняты меры для сохранения всех региональных льгот и иных мер социальной поддержки.

Среди таких мер должны были быть сохранены возможность льготного проезда на общественном транспорте, льготы по оплате услуг ЖКХ, земельного налога и налога на имущество, а также особые условия медицинского обслуживания для граждан предпенсионного возраста.