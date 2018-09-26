Мутко: В Омске дороги никакие, транспорт никакой, жилье обшарпанное

Москва, , 11:49 — REGNUM Города необходимо обустраивать комплексно, заявил 26 сентября вице-премьер Виталий Мутко, выступая в Совете Федерации в рамках «правительственного часа».

Заниматься районами, по его мнению, должны муниципалитеты.

«Прилетел в Омск. Аэропорт в центре города, дороги никакие, транспорт никакой, жилье обшарпанное. Меня везут в микрорайон Авиаторов на окраине, 10 домов, и устраивают шоу», — рассказал Мутко.

По его словам, примером может послужить подготовка к чемпионату мира, где были четкие критерии — аэропорт, дорога, центральная площадь. Он напомнил о Волгограде, где все необходимое было создано.

Также чемпионат мира станет примером кадрового обучения специалистов на любом уровне, в том числе и руководителей

Мутко вспомнил как в рамках подготовки к чемпионату мира «собрали мэров» и обсуждали, как «в Бронницах на день рождения Месси принять пять тысяч аргентинцев». И это пример, как важно проводить обучающие семинары.

«Красивую, современную России видели миллионы гостей», — заключил Мутко.

Вице-премьер представляет программу в городах комфортной среды.