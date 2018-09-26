Аэропорту Новокузнецка будет присвоено имя космонавта Волынова

Кемерово, , 11:46 — REGNUM Новокузнецкому аэропорту «Спиченково» будет присвоено имя космонавта Бориса Волынова. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, инициатива губернатора региона Сергея Цивилёва о переименовании объекта сегодня, 26 сентября, рассматривалась во время третьей сессии областного Совета народных депутатов.

«У нас уникальная ситуация: два космонавта из первого отряда — наши земляки, Герои Советского Союза Алексей Леонов и Борис Волынов. У нас есть два аэропорта с международными терминалами, им обоим должны быть присвоены имена летчиков-космонавтов, — отмечал Цивилёв во время презентации Стратегии развития Кузбасса-2035.

Депутаты эту идеи поддержали единогласно.

Постановление о переименовании «Аэропорта Новокузнецк (Спиченково)» в «Международный аэропорт Новокузнецк (Спиченково) им. Б.В.Волынова» подписал председатель кузбасского парламента Вячеслав Петров.

Борис Волынов — лётчик-космонавт СССР, полковник в отставке, дважды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов Ленина, орденов «Красной Звезды», «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, «За заслуги перед отечеством» IV степени. Он — почетный гражданин Кемеровской области и Прокопьевска. В 2016 году к 85-летию города была учреждена медаль имени Б.В.Волынова.

Отметим, что «Международный аэропорт Кемерово» носит имя Алексея Леонова.