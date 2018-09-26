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Банкиры требуют вернуть в колонию вышедшего по УДО должника

Общество

Одиннадцать банков потеряли почти 3 млрд рублей

Екатеринбург, 26 сентября 2018, 11:43 — REGNUM  Бизнесмен Андрей Палферов, осужденный за хищение более 3 млрд рублей у российских банков и освободившийся по УДО, может вновь вернуться в колонию. Потерпевшая сторона оспорила освобождение предпринимателя, сообщает 26 сентября «Коммерсантъ».

Жалобу в Свердловский областной суд подали представители банка ВТБ, в котором об освобождении предпринимателя узнали летом 2018 года. При этом юристам банка пришлось восстановить сроки обжалования, так как об УДО Палферова им не сообщали.

«Рассмотрение дела по существу назначено в облсуде на пятницу 28 сентября», — говорится в публикации.

Как было установлено судом, с 2008 по 2010 год Палферов похищал деньги, полученные у банков путем кредитов. Для этого была выстроена схема с использованием фиктивных документов.

В общей сложности банки лишились почти 3 млрд рублей. Пострадали 11 кредитных организаций, среди которых ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, Уралсиб и другие.

В 2015 году бизнесмена приговорили к 9 годам и четырем месяцам колонии и штрафу в размере 1 млн рублей. Однако в октябре 2017 года было удовлетворено прошение осужденного на условно-досрочное освобождение.

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