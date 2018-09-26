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Налоговые должники в Казахстане не смогут пользоваться банковскими услугами

Общество

Ограничения начнут действовать с 1 октября

Алма-Ата, Казахстан, 26 сентября 2018, 11:50 — REGNUM  С 1 октября 2018 года должники по налогам на собственность в Казахстане не смогут воспользоваться банковскими услугами, сообщает 26 сентября издание Tengrinews. kz со ссылкой на управление государственных доходов по Медеускому району Алма-Аты.

С 1 октября истекает срок уплаты налога на собственность физических лиц. За каждый день просрочки будет начисляться пеня в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования от суммы долга.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2018 года в Казахстане вступил в силу новый налоговый кодекс, который предписывает банкам второго уровня ограничивать банковские услуги для налоговых должников.

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