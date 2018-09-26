Святица и Курцево: родина и место жительства землепроходца Ерофея Хабарова

Владимир Станулевич, , 19:58 — REGNUM

К сожалению, незамеченным прошел не так давно уникальный для истории России XVII века случай — было установлено точное, до десятка метров, место жительства великого первопроходца Восточной Сибири и Дальнего Востока Ерофея Хабарова (ок. 1603−1671). Хабаров вошел в Историю началом присоединения земель по берегам Амура к царству Московскому в 1650-х годах. Хабаровский край — назван в его честь.

Распространена версия, что родина Хабарова — деревня Дмитриево на Сухоне, в нынешнем Нюксеницком районе Вологодской области (1), в Великом Устюге даже поставлен памятник Хабарову. Благодаря исследованиям московского историка Г. Б. Красноштана (2) и котласского — С. А. Гладких (3) можно уверенно сказать, что двор Ерофея Хабарова, откуда он ушел в Сибирь, стоял в нынешней деревне Курцево Котласского района Архангельской области. Также более обоснованной является их версия, что родина землепроходца — несуществующая с первой четверти XVII века деревня Святица, также Котласского района Архангельской области, неподалеку от Курцево.

Г. Б. Красноштан обнаружил в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) купчую на землю от 22 марта 7134 (1626) года, по которой «Наталья Аникиева дочь Гусева продает, а Павел, по прозвищу Меньшик, Иванов сын Хабаров» покупает «чистую землю орамую, и под лесом, и з двором и з дворищем… по речке по Ленивице… от Исаихи… по огороду до Мороженово болота, по Петриловский ручей» (4). Павел — отец Ерофея Хабарова, от которого двор перешел к сыновьям — Ерофею и Никифору. В писцовой книге Сольвычегодского уезда за 1645 год указывается «Деревня Выставок Ленивцов, и в ней крестьяне: двор Микифорко Павлов Хабаров з братом с Ерофейком, да с ним половники…» (5). Ерофей был как десять лет в Сибири, а его хозяйство вели арендаторы — половники.

С. А. Гладких привязал купленные отцом Хабарова владения к местности. Было известно, что деревня Выставок Ленивцов была включена в состав села Курцево Котласского района Архангельской области, но задача состояла в определения точного места двора Хабаровых. Были опрошены местные жители и проанализирована карта курцевской сельскохозяйственной опытной станции. В результате определено местонахождение речки Ленивицы, Петриловского ручья и Мороженого болота. Не найдены следы только четвертой границы участка — Исаихи, упоминаемой в купчей. В результате границы участка были определены с точность до десятка метров — это Красная Горка на западной стороне Курцево, где теперь сенокосный луг (6).

Родился же Ерофей, по мнению Г. Б. Красноштанова и С. А. Гладких, в деревне Святице, откуда и прозвище Святицкий. Деревни нет на картах уже с начала XVII века: «Пустошь, что была деревня Святица на реке на Двине. Дворы и ее поль сметало рекою Двиною. Пашут наездом из той же волости крестьяне из деревни Часовницкое Васка Хабаров… да из деревни Дмитрова Меньшичко Хабаров» (7). Почему Святица родная для Ерофея? В Мангазее и на Таймыре Ерофея Хабарова в документах пишут как Святицкого. Давать прозвище по родной деревне было широкой практикой того времени, например племянник Ерофея Артемий Петриловский — на самом деле Кривошапкин, а Петриловским упоминается по имени родовой деревни Петрилово.

Как Хабаров вдруг оказался уроженцем деревни Дмитрово рядом с Нюксеницей, отследить достаточно просто. Советский историк М. И. Белов опирался в основном на две группы источников — расспросные листы 1629 года, полученные в ходе расследования нарушений Ерофея Хабарова (Святицкого), и анализ карт Поморского края XVII века. Следственное дело шло по государеву указу, по которому «государевым ясачным зборщиком служилым людем и целовальником, будучи у государева ясачного сбору… торговати соболей не велено» (8). А Ерофея и Никифора (Микитку) обвиняли в этом. Из расспросных речей торговых людей Демида Григорьева Фешовкина и Офанасея Аврамова, промышленных людей Якова Костромитина, Данилко Микифорова, Власко Мутовкина, Пятуньки Иванова, диктуемых как под копирку, указано, что Ерофей живет «в Устюжском уезде в Вотложском стану в деревне Дмитриеве. А брат ево Микифор живет Усолья Вычегодского в уезде, в деревне на Ленивице» (9). Но сыскным расспросам покрученников Ерофея и Микифора Хабаровых следует верить в меньшей степени, чем купчим и переписям, так как зависимые от братьев люди выгораживали их на случай конфискационных действий власти. А вот писцовая 1645 года утверждает, что братья вели хозяйство в Выставке Ленивцом вместе.

Но ошибка историка М. И. Белова происходит при изучении карт Поморской земли. Определяя место, по его мнению, родины Ерофея Хабарова — деревни Дмитриево, он почему-то забывает, что, согласно писцовой книге Устюжского уезда за 1626 год «Деревня Дмитрово на реке на Двине» (10), а волость «…Вотложемская на реке на Двине…» (11), и вдруг находит на карте Поморского края XVII века одноименную деревню Дмитриево на Сухоне (!!!), у Нюксеницы — каковую выдает за родину Ерофея Хабарова: «…На карте Поморского края XVII века это селение показано в 80 км к юго-западу от Устюга Великого на левом берегу Сухоны… В наше время эта деревня входит в состав Нюксеницкого района (Вологодской области — прим. автора)» (12). Мотив такого искажения непонятен.

Чрезвычайно жесткие методы, которыми Хабаров поддерживал дисциплину в своем отряде и по отношению к местным, были предметом расследований при его жизни, критикуются и сейчас. Как и методы другого покорителя сибирских даурских земель, воеводы и основателя Артемиево-Веркольского монастыря на Пинеге Афанасия Пашкова, которые подробно описаны раскольником протопопом Аввакумом в его «Житии».

Но и Хабаров, и Пашков начали присоединение земель Приамурья и Забайкалья, их протоптанными тропами пришли другие воеводы и атаманы, действовавшие в менее экстремальных условиях, Восточная Сибирь и Дальний Восток присоединились к России и получили мир на столетия.

Примечания:

Леонтьева Г.А. Землепроходец Ерофей Хабаров. М. 1991, Белов М.И. Ерофей Хабаров в Мангазее и Таймыре. Летопись Севера, Вып.7, М, 1975, Бахрушин С.В. Научные труды. Т.3, ч.1, М, 1955. Красноштанов Г.Б. Ерофей Павлович Хабаров. Хабаровск, 2008 Гладких С.А. Малая родина Ерофея Хабарова. Великий Устюг, краеведческий альманах, Вып.5, Вологда, 2009. РГАДА, ф.1209, Поместный приказ, оп.1, кн.15 039, л.163−163 об. Красноштанов Г.Б. В поисках родины Ерофея Хабарова. В сборнике Двинская земля, вып.6, с.20−22 РГАДА, ф. 1209, оп.1, кн.541, л.250 об. Красноштанов Г.Б. В поисках родины Ерофея Хабарова. В сборнике Двинская земля, вып.6, с.20 Гладких С.А. Малая родина Ерофея Хабарова. Великий Устюг, краеведческий альманах, Вып.5, Вологда, 2009. РГАДА, ф.1209, оп.1, кн.506, л.388 об. Красноштанов Г.Б. В поисках родины Ерофея Хабарова. В сборнике Двинская земля, вып.6, с.23 РГАДА, ф.141, оп.1, д.28, л.68−69. Красноштанов Г.Б. В поисках родины Ерофея Хабарова. В сборнике Двинская земля, вып.6, с.14 РГАДА, ф.141, оп.1, д.28, л.68−86. Красноштанов Г.Б. В поисках родины Ерофея Хабарова. В сборнике Двинская земля, вып.6, с.14−18 РГАДА, ф.137, оп.1, д.214, л.116 об. Красноштанов Г.Б. В поисках родины Ерофея Хабарова. В сборнике Двинская земля, вып.6, с.24 РГАДА, ф.1209, оп.1, кн.506, л.381−392. Красноштанов Г.Б. В поисках родины Ерофея Хабарова. В сборнике Двинская земля, вып.6, с.24 Белов М.И. Ерофей Хабаров в Мангазее и Таймыре. Летопись Севера, Вып.7, М, 1975, с.108

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