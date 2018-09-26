Пресс-секретарю Роскомнадзора Ампелонскому изменили меру пресечения

Москва, , 11:38 — REGNUM Все трое фигурантов уголовного дела о растрате в Роскомнадзоре отпущены из-за домашнего ареста. Меру пресечения, ранее избранную в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, советника генерального директора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова и начальника правового управления ведомства Бориса Едидина, изменил Следственный комитет России.

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Обвинение пресс-секретарю Роскомнадзора переквалифицировали на растрату

«Да, действительно, Ампелонскому изменена мера пресечения. Позавчера он был освобожден под подписку о невыезде», — цитирует «Интерфакс» слова адвоката обвиняемого Сергея Седакова.

Такое решение принято в связи окончательным предварительным следствием по уголовному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, под уголовное преследование пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, а также начальник правового управления Роскомнадзора Борис Едидин и советник гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александр Весельчаков попали в октябре 2017 года. Чертановский суд Москвы отправил всех троих подозреваемых в мошенничестве под домашний арест. Обвиняемые попытались оспорить решение суда, Мосгорсуд подтвердил законность избранной меры пресечения. Следователи пояснили, что, будучи на свободе, Ампелонский может повлиять на защитников, поэтому он должен остаться под стражей.

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Добавим, что в апреле 2018 года следственный комитет переквалифицировал статью обвинения фигурантам уголовного дела о мошенничестве в Роскомнадзоре на ст. 160 УК РФ — «Растрата». По версии следствия, в результате зарплатных махинаций в надзорном ведомстве, осуществлённых путём фиктивного оформления сотрудников, фигурантами дела было похищено около 23 млн рублей. Никто из обвиняемых своей причастности к инкриминируемым преступлениям не признаёт.

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