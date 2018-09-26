В Прикамье украли ротвейлера и пустили на мясо

Кунгур, Пермский край, , 11:33 — REGNUM В Кунгуре Пермского края за похищение собаки породы ротвейлер местный житель получил уголовное наказание. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горсуде, мужчина признан виновным по статье УК РФ «Кража со значительным ущербом».

По данным судебной инстанции, пьяный кунгуряк похитил собаку стоимостью 70 тыс. рублей. Животным он распорядился по своему усмотрению. Вину мужчина признал полностью. Ему назначено один год и один месяц лишения свободы, а также взыскан нанесенный финансовый ущерб. Приговор не вступил в законную силу.

Тем временем информресурсы сообщают, что украденная собака была убита и пошла в пищу. Похититель собаки отдал животное своему знакомому, который и съел породистого пса. Ротвейлеру Эрго было три года, он был титулованным победителем ряда выставок.

Как отмечает портал 59.ru, собакоед даже не скрывал улики. У него на территории огорода нашли множество ошейников, поводков и останков других животных. Ранее собаководы и зоозащитники обращались в прокуратуру с просьбой наказать живодера. Авторы обращения также отметили, что мужчина ранее был судим за педофилию.