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В Прикамье украли ротвейлера и пустили на мясо

Общество

В Кунгуре вынесен приговор в отношении местного жителя, укравшего дорогую породистую собаку. Выяснилось, что впоследствии ротвейлер был убит и съеден

Кунгур, Пермский край, 26 сентября 2018, 11:33 — REGNUM  В Кунгуре Пермского края за похищение собаки породы ротвейлер местный житель получил уголовное наказание. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горсуде, мужчина признан виновным по статье УК РФ «Кража со значительным ущербом».

По данным судебной инстанции, пьяный кунгуряк похитил собаку стоимостью 70 тыс. рублей. Животным он распорядился по своему усмотрению. Вину мужчина признал полностью. Ему назначено один год и один месяц лишения свободы, а также взыскан нанесенный финансовый ущерб. Приговор не вступил в законную силу.

Тем временем информресурсы сообщают, что украденная собака была убита и пошла в пищу. Похититель собаки отдал животное своему знакомому, который и съел породистого пса. Ротвейлеру Эрго было три года, он был титулованным победителем ряда выставок.

Как отмечает портал 59.ru, собакоед даже не скрывал улики. У него на территории огорода нашли множество ошейников, поводков и останков других животных. Ранее собаководы и зоозащитники обращались в прокуратуру с просьбой наказать живодера. Авторы обращения также отметили, что мужчина ранее был судим за педофилию.

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Жестокое обращение с животными и борьба с ним
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