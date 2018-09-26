В Калужской области изменили проект трассы М3 «Украина»

Калуга, , 11:33 — REGNUM Проект реконструкции трассы М3 «Украина» на территории Калужской области будет изменен с учетом опережающего развития региона, сообщает 26 сентября корреспондент ИА REGNUM по материалам встречи губернатора области Анатолия Артамонова и председателя правления Государственной компании «Автодор» Сергея Кельбаха.

На встрече были рассмотрены предложения по корректировке плановых проектных решений при дальнейшей реконструкции автомобильной трассы М-3 «Украина» на участке 65 — 124 км, который проходит по территории Боровского района и Обнинска. В частности, отмечалась необходимость строительства дополнительных разворотных петель в районе Ворсино (88 км и 90+300 км) и Обнинска (101+500 км), транспортной развязки в районе деревни Котово, реконструкции транспортной развязки в районе Обнинска (101+750 км).

Также обсуждается вопрос оснащения пешеходных переходов средствами для маломобильных групп населения и изменения схемы узла устройства въездов и выездов на второстепенные (местные) проезды, частоты их устройства. Отдельное внимание уделят переустройству высоковольтных линий электропередач и участков газопроводов.

По словам Сергея Кельбаха изменения в проект реконструкции трассы М3 «Украина» сделаны «с учетом взрывного развития территории».

«Проект 2014 года устарел. Во избежание ошибок, мы потратили полгода на его корректировку. Изменены технические решения транспортных развязок и петель, радиус которых будет увеличен до 13 метров и более для обеспечения безопасного движения грузового транспорта. В ближайшее время проект будет направлен в Главгосэкспертизу. Весной будет известна подрядная организация, и начнутся дорожные работы» , — заявил он.

Кельбах отметил, что работы будут выполнены в трехлетний срок, но не исключил возможного увеличения бюджетного финансирования.

Напомним, проект реконструкции, содержания, ремонта, капитального ремонта и эксплуатации трассы М3 «Украина» реализуется в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения, заключенного между Государственной компанией «Автодор» и АО «ДСК «Автобан». Срок действия соглашения — 23 года. Данный проект реализуется в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010−2020 гг.)» и программой деятельности Государственной компании «Автодор» на долгосрочный период (2010−2020 гг.), утвержденный правительством Российской Федерации.

В 2018 году на развитие дорог Калужской области из федерального бюджета выделено 850 млн рублей.