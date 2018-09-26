На развитие туризма Кузбасс получит 4 млрд рублей из федерального бюджета

Кемерово, , 11:32 — REGNUM На развитие туризма в период с 2019 по 2025 годы Кемеровская область получит из федерального бюджета более 4 млрд рублей. Договоренность о включении заявки региона в новую федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019−2025 годы)» была достигнута во время рабочей встреча и.о. заместителя губернатора Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Михаила Бостанджогло и руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, сообщили ИА REGNUM в администрации области.

На встрече были подведены итоги реализации в Кузбассе целевой программы за период с 2011 по 2018 годы, в рамках которой была построена автомобильная дорога Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол на участке «Обход пгт Каз», и обсуждались перспективы развития туризма.

Кемеровские власти планируют построить сеть водоснабжения и водоотведения, реконструировать автомобильную дорогу Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол на участке км 30 — км 51, построить подъездную дорогу к сектору Б ТРК «Шерегеш». Будет продолжено сотрудничество по перспективным туристским кластерам «Северный Кузбасс» и «Поднебесные Зубья». В ближайших планах — подписание рамочного договора между Ростуризмом и Кузбассом.

Отметим, что в последние годы рост летнего турпотока фиксируется в Таштагольском районе Кузбасса. С мая по середину сентября зарегистрировано более 100,5 тыс. гостей, что на 17,3 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Помимо СТК «Шерегеш» туристы в летний период отдыхают в Усть-Кабырзе, Казе, на озерах п. Темиртау, а также в губернском центре на горе Туманная в Таштаголе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Бостанджогло был назначен и.о. заместителя губернатора Кемеровской области по вопросам культуры, спорта и туризма. Это — новая должность и введена она была по распоряжению губернатора Сергея Цивилёва.

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