Aquarius продолжит свою спасательную миссию, несмотря на угрозу Панамы

Париж, , 11:28 — REGNUM После европейского соглашения о размещении 58 мигрантов, спасенных в Средиземном море, спасательный корабль ассоциации SOS Mediterranean намерен продолжить свою деятельность, сообщает Europe1.

Миссии по спасению беженцев в Средиземном море возобновятся, несмотря на угрозу Панамы лишить судно Аquarius своего флага. Панама уже запустила процедуру отмены регистрации Aquarius.

«Дети испугались, мы проводили с ними время. Мы действительно счастливы за них (58 беженцев с судна Aquarius — прим. ИА REGNUM ), потому что это люди, которые избежали смерти», — заявили в ассоциации SOS Mediterranean.

Aquarius теперь направляется на север. Вскоре судно сможет переправить беженцев на корабль мальтийского флота, но в международных водах, потому что гуманитарное судно рискует лишиться регистрации. «Пока Aquarius остается в море, он может продолжать свою деятельность», — отмечает ассоциация.

«Мы — спасательное судно, мы моряки, и мы обязаны помогать любому, кто находится в бедственном положении в море», — заявил один из спасателей-добровольцев на судне Aquarius.

Напомним, марокканский флот открыл огонь во вторник, 25 сентября, по лодке с мигрантами в Средиземном море. Это привело к гибели 22-летнего марокканца. Трое других беженцев получили ранения, один из которых находится в критическом состоянии.

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