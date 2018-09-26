Руководитель в структуре МВД Казахстана осужден за получение взятки

Астана, , 11:35 — REGNUM Бывший руководитель центральной военно-врачебной комиссии МВД Казахстана оштрафован и отстранен от государственной службы за получение взятки в размере 200 тыс. тенге ($558), сообщает 26 сентября агентство «КазТАГ» со ссылкой на Верховный суд республики.

Районный суд №2 Алма-Атинского района Астаны назначил наказание в виде штрафа в 60-кратном размере от взятки — 12 млн тенге ($33 458). Суд признал руководителя виновным в получении взятки за ускоренное рассмотрение материалов действия. Эти работы входили в служебные полномочия чиновника.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам восьми месяцев 2018 года среди регионов Казахстана наибольшее количество коррупционных преступлений зафиксировано в Астане. Всего за отчетный период было зарегистрировано 1393 коррупционных преступления.

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