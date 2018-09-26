Франция бьёт рекорды по количеству посетивших Москву туристов

Москва, , 11:21 — REGNUM Москву только за первые шесть месяцев 2018 года уже посетили 203 тыс. туристов из Франции. Это в 1,5 раза больше, чем за весь 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта и туризма 26 сентября.

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Отмечается, что Франция входит в пятёрку стран с самым большим туристическим потоком в Москву. Также охотно едут в российскую столицу граждане Китая, Германии, Нидерландов и США.

Напомним, в 2017 году число французских туристов, побывавших в Москве, приблизилось к 138 тыс. человек. По сравнению с 2016 годом турпоток из Франции в столицу вырос на 8%.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в 2017 году Москва приняла 21,5 миллиона туристов. Рост по сравнению с 2014 годом составил на 31%.