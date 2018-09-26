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Ракетный комплекс «Бастион» выполнил стрельбы в Арктике — видео

Общество

БРК «Бастион» успешно поразил мишень

Москва, 26 сентября 2018, 11:07 — REGNUM  На портале YouTube опубликовано видео учений сил Северного флота в Арктике. Стрельбы с применением берегового ракетного комплекса (БРК) «Бастион» проводились в районе архипелага Новосибирские острова.

Так, на кадрах запечатлен момент старта сверхзвуковых ракет «Оникс» с мобильных пусковых установок.

26 сентября представитель Северного флота Вадим Серга сообщил журналистам, что береговой ракетный комплекс «Бастион» впервые применен в ходе тактических учений в Арктике.

По его словам, БРК «Бастион» успешно поразил мишень на расстоянии более 60 км сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой «Оникс».

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