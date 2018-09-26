В Новосибирской области сезон охоты на дичь начнётся раньше обычного

Новосибирск, , 11:03 — REGNUM Сезон охоты на водоплавающую дичь на территории Баганского, Доволенского и Краснозёрского районов Новосибирской области начнётся с 28 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Сегодня, 26 сентября, губернатора региона Андрей Травников провёл внеочередное заседание правительства области, главной темой которого стало решение о внесении изменений в постановление «О введении ограничений на использование охотничьих ресурсов на территории зон охраны охотничьих ресурсов Новосибирской области». Согласно изменениям, сезон охоты на пернатую дичь в зонах охраны охотничьих ресурсов на территории Баганского, Доволенского и Краснозёрского районов начинается не с 1 октября, как было установлено ранее, а с 28 сентября.

Андрей Травников отметил, что тема охоты на дичь важна для новосибирцев, особенно для жителей сельских территорий.

«Та практика установления сроков охоты на перелётных птиц, которая сложилась в Новосибирской области, не способствует созданию комфортных условий для любителей охоты. Наша область обладает большой протяжённой территорией, и сроки прохождения весенней и осенней миграции птиц сильно отличаются от района к району. Поэтому сроки охоты, как весенней, так и осенней, надо устанавливать для разных районов области с учётом местных особенностей», — считает губернатор.

В 2019 год на всей территории Новосибирской области будет введена практика введения гибкого охотничьего календаря.

Напомним, во время рабочей поездки в Доволенский район 13 августа Андрей Травников встретился с охотниками. На встрече речь шла об использовании охотничьих угодий на территории района. Андрей Травников ответил на актуальные вопросы охотников, в их числе — введение гибкого охотничьего календаря. Инициативная группа охотничьей и экологической общественности попросила рассмотреть вопрос о переносе сроков охоты на водоплавающую дичь на охранной территории оз. Индерь на вторую половину сентября, так как после 15 сентября основная часть местных видов водоплавающей дичи заканчивает миграцию, а открытие охоты на водоплавающую дичь в официально разрешённые сроки с 1 октября не позволяет местным жителям охотиться на пролётную дичь.

По инициативе губернатора, министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области обратилось с соответствующим запросом в министерство природных ресурсов и экологии России. Федеральное Минприроды согласовало обращение о переносе начала охотничьего сезона на более ранний срок.

Как сказано в заключении директора Западно-сибирского филиала ФГБНУ Всероссийского научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б. М. Житкова Николая Красношапки, открытие осенней охоты на водоплавающую дичь во второй половине сентября в зонах охраны охотничьих ресурсов на территории Баганского, Доволенского и Краснозёрского районов Новосибирской области не принесёт ощутимого вреда для местной популяции водоплавающих птиц, поскольку со второй половины сентября и позднее продолжается миграция пролётных птиц.

Отметим, что сезон охоты на водоплавающую, боровую дичь и ворону серую стартовал в Новосибирской области с 1 сентября и продлится он до 15 ноября, на тетерева — до 31 января 2019 года. Сроки охоты на глухаря разрешены на один месяц позже с начала охотничьего сезона, то есть только с 1 октября по 31 декабря 2018 года и только на самцов данного вида.

Всего для проведения осенней охоты с 13 августа министерством природных ресурсов и экологии области выдано разрешительных документов — 22 557 штук.