Проблема переобучения предпенсионеров будет очень серьезной — эксперт

Москва, , 11:01 — REGNUM Власти России ищут способы улучшить трудную ситуацию с повышением пенсионного возраста, но положение непростое — проблема переобучения предпенсионеров новым профессиям самая неперспективная, считает руководитель проекта под поддержке социальных предпринимателей «Больше, чем покупка» Лена Карин.Сейчас, когда вопрос пенсионной реформы стал обоюдоострым для людей и правительства, государственные структуры ищут возможности для улучшения ситуации, считает Карин. Выпускают законопроекты по поддержанию рабочей защищенности людей на местах, разрабатывают программы переподготовки, которые должны дать уверенность человеку пенсионного возраста.

Будет очень трудно. Почти ежедневно в проекте «Больше, чем покупка!» я консультирую по самозанятости или по созданию ИП именно людей пенсионного возраста. И проблема переобучения новым профессиям, на мой взгляд, самая неперспективная.

Человеку в возрасте предлагают вдруг стать малоопытным начинающим сотрудником, который конкурирует за место с молодым и здоровым, вместо возможности иметь степень самоуважения и почета. Власти отчитаются о профпереподготовке кадров и никого не будет волновать, что этим мало кто воспользовался — армия безработных предпенсионеров будет расти.

На своем опыте я поняла — люди в возрасте, хотят знать, как сделать прибыльным то, что уже умеют, а не начинать стартапы в новых профессиях. Небольшая прослойка творческих людей, способных написать книжку или открыть ресторанчик своей мечты — скорее исключение из правил.

По моему мнению, главное — это разрабатывать программы или законы, которые облегчат бизнес-работу людям в пенсионном возрасте. То есть, льготные налоги, сниженные требования к срокам сдачи отчетности, лояльное отношения банков. Сейчас все это так не очевидно, что крайне осложняет самостоятельность людей.

Если уж и создавать такие центры помощи освоения новых профессий, то нужно создавать своеобразные бизнес-школы и информационно-образовательную поддержку для этой категории.

Ранее вице-премьер РФ по социальным вопросам Татьяна Голикова в интервью РИА Новости заявила, что востребованность различных профессий для переобучения жителей РФ предпенсионного возраста будет отслеживать Федеральная служба по труду и занятости (Роструд).

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По ее словам, специальные программы по поддержке занятости, в том числе и для людей предпенсионного возраста, планируют запускать с 1 января 2019 года.