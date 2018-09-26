Снос наследия СССР в Оренбурге: почему прокуратура отказала в проверках

Оренбург, , 12:27 — REGNUM В Оренбурге под снос пошло здание, которое было построено в 1950-х годах и впечатляло своей монументальностью. Собственник участка в охранной ландшафтной зоне завершил демонтаж, начатый еще в феврале 2018 года. Тогда общество забило тревогу, работы приостановили, но, как оказалось, временно.

Стоит отметить, что градостроительная политика в областном центре вызывает недовольство активного населения. Уничтожение деревьев вдоль дорог в черте города в угоду строительства разного рода бизнес-объектов, плотная точечная застройка — все это действует как раздражитель. Напомним, жители многоэтажки на ул. Пролетарской взбунтовались против строительства еще одной высотки рядом со своим домом и на месте площадки, на которой обустроили футбольное поле для детей. Тогда оренбцржцы обращались к местной власти, а потом и к президенту с просьбой помочь. Инициативная группа даже заявила, что люди готовы выкупить этот участок. Однако земля в итоге была продана крупному строительному холдингу, который возглавляет депутат заксобрания.

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Историческое ядро Оренбурга под угрозой разрушения и уничтожения. Муниципалитет готов сдать в аренду на льготных основаниях расселенные дома, которые являются объектами культурного наследия, однако бизнес не готов взять на себя такой балласт, поскольку считает предложение мэрии невыгодным. В свою очередь город не тянет финансово содержание и восстановление таких исторических домов, хотя те являются ценной застройкой и могли бы украсить облик Оренбурга.

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Еще одним ударом по градостроительной политике стал снос здания бывшей обкомовской дачи. В середине февраля 2018 года здание начали сносить. Успели разрушить наполовину — вмешались неравнодушные горожане. Началось отстаивание объекта. Минкультуры заявило о незаконности сноса, собственник со своей стороны доказывал свою правоту. Решение вопроса перешло в юридическую плоскость, и до сих пор идут суды.

Министерство культуры Оренбургской заявило, что в апреле 2018 года здание внесли в реестр вновь выявленных объектов культурного наследия, что подразумевает приобретение охранного статуса. Когда 26 сентября прокатилась информационная волна с сообщениями о том, что здание сровняли с землей, то ведомство в свое оправдание заметило — на участок попасть не представлялось возможным — он огорожен, а прокуратура не разрешила провести проверку. Заявление для мер реагирования было подано в УМВД по региону.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полиции, все материалы переданы в прокуратуру. Сложилось впечатление, что надзорное ведомство как стрелочник: все нити ведут к нему.

Между тем, в надзорном ведомстве пояснили, почему не согласовали проверки минкульту области и заявили об обоснованности принятых ранее решений.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей Эльвира Насырова, отказ в проведении внеплановых проверок в отношении ситуации на участке, где располагалось здание бывшей обкомовской дачи, связано с тем, что объект до сих пор не имеет охранного статуса:

«Мы им (министерству культуры и внешних связей Оренбургской области) не согласовывали проведение внеплановых проверок в отношении обкомовской дачи. Это связано было с тем, что мероприятия по контролю согласно закону об объектах культурного наследия проводятся в отношении объектов, которые имеют статус объектов или выявленных культурного наследия. Вот эта обкомовская дача, она такого статуса не имеет».

По словам представителя прокуратуры сейчас статус выявленного объекта культурного наследия обжалуется в суде и не имеет законной силы. Компания-собственник оспаривает действия минкульта по изданию приказа о признании здания бывшей обкомовской дачи выявленным объектом культурного наследия.

«Мы приходим к выводу, когда читаем документы, представленные министерством, что обкомовская дача такого статуса не имеет и в связи с чем не подлежала госконтролю и систематическому наблюдению, как они (минкультуры) хотели это сделать. В дальнейшем под видом систематического наблюдения, в соответствии с законом об объектах культурного наследия, они подменили это понятие и под видом систематического наблюдения провели внеплановую проверку без согласования с прокурором. Мы направили материалы в суд о привлечении должностного лица к административной ответственности. С нашей позицией суд согласился. Главному специалисту вынесено предупреждение. Но решение мирового суда еще не вступило в законную силу», — сказала Эльвира Насырова и добавила, что даже это судебное решение свидетельствует, что прокуратура обоснованно не согласовывает проведение внеплановых проверок.

По поводу оценки законности сноса исторического здания Насырова отметила, что эти вопросы решаются в судебном порядке:

«Бежать впереди паровоза и давать такую оценку я пока не могу. Могу только сказать обоснованно-необоснованно проводилась проверка обкомовской дачи».

Примечательно, что ранее в соцсетях пользователи, обсуждая тему разрушения здания, отмечали, что у чиновников было время, чтобы отреагировать сразу после того, как участок был продан. В минкультуры в ответ подчеркивали, что внесение объектов в спецреестр требует длительного времени.

Сейчас, похоже, уже поздно говорить о том, кто прав и виноват. Потому что монументального исторического здания в Оренбурге уже нет. Зато есть уверенность в том, что на месте снесенного объекта появится элитный многоэтажный дом, в котором будут жить довольные жильцы. Довольным должен остаться и инвестор, потому что жилье в этой зоне дешевым уж точно не станет.

По мнению экспертов, во главе угла бизнеса — экономический эффект, который заключается в финансовой прибыли. Будет ли диссонировать многоэтажка на фоне окружающих построек — это вопрос в пользу бедных.

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