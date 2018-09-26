Арестован подозреваемый в покушении на врача и депутата в Петербурге

Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM Задержан на Северном Кавказе, доставлен в Петербург и арестован судом мужчина, обвиняемый в покушении на депутата муниципального образования «Финляндский округ», врача-уролога Бахтияра Адхамова. Речь идет о попытке заказного убийства, непосредственный киллер пока на свободе.

Напомним, 31 марта 2016 года в медика и депутата от «Единой России» выпустили несколько пуль прямо у поликлиники на улице Васенко в Калининском районе, где работает Адхамов. Врачи Военно-медицинской академии сумели спасти жизнь коллеги.

Как сообщило 26 сентября Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу, 32-летний уроженец Чечни был задержан 23 сентября 2018 года в Кабардино-Балкарской республике и этапирован в Петербург, где ему уже предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

«По версии следствия, обвиняемый, совместно с соучастником вступили в сговор с неустановленным лицом на совершение убийства по найму», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, обвиняемый 31 марта 2016 года находился в непосредственной близости от места происшествия, наблюдал за окружающей обстановкой и обеспечивал безопасность киллера. Стрелял в Адхамова неустановленный соучастник, сделавший не менее восьми выстрелов в жертву.

Идет установление и поиск других злоумышленников, причастных к преступлению, для привлечения их к уголовной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, коллеги Адхамова после покушения говорили, что не связывают случившееся с его профессиональной и депутатской деятельностью. По данным СМИ, мотивом покушения могла стать коммерческая деятельность или имущественный спор.

Бахтияр Адхамов родился в 1971 году в Казахстане в семье рабочих. В 1997 году окончил Военно-медицинскую академию в Петербурге. Имеет специальности хирурга и уролога. В 2011 году окончил Северо-Западную Академию госслужбы по специальности «юриспруденция».

С 1998 года работает врачом-урологом в ГБУЗ городская поликлиника № 54. В 2009 году избран депутатом муниципального образования «Финляндский округ». С марта 2014 года работает преподавателем в Военно-медицинской академии. Женат, воспитывает двоих сыновей.

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