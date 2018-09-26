Мэр Новосибирска поддержал перевозчиков в идее повысить тариф на проезд

Новосибирск, , 10:48 — REGNUM Повышение стоимости проезда — шаг, без которого нельзя развивать общественный городской транспорт, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на 28-й сессии Горсовета сегодня, 26 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Предприятия, обеспечивающие работу общественного транспорта, не должны пребывать в постоянном дефиците. Участились случаи аварий, коротких замыканий, незакрывающиеся двери, — заявил Локоть. — Замороженные тарифы, когда мы силами двух бюджетов пытались их удержать — не получается».

Анатолий Локоть подчеркнул, что эта «вынужденная» мера позволит избежать деградации общественного транспорта и даст возможность сохранить льготы на проезд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Новосибирской области Андрей Травников также поддержал идею о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте Новосибирска. Он заявил, что «абсолютно неприемлемо, что тарифы уже несколько лет не повышаются».

А перевозчики попросили власти поднять цены на билеты как можно скорее.

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Тем временем стоимость проезда, которая в последний раз повышалась в 2015 году, может вырасти дважды — в 2018 году (октябре или ноябре) и январе 2019 года. На сколько она вырастет, власти пока не сообщают, но ранее заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин говорил, что билет может подорожать на несколько рублей. Пока же плата за проезд в метрополитене остаётся 20 рублей, в трамвае и троллейбусе — 18 рублей, автобусах — 19 рублей.

Отметим, что в декабре 2017 года новосибирские городские власти отменили скидку по Единой транспортной карте. Большинство жителей города узнали об этом, когда поездка обошлась им на один рубль дороже.

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