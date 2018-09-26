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Стивен Сигал рассказал о своем отношении к русским женщинам

Общество

Стивен Сигал приехал во Владивосток на международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого»

Владивосток, 26 сентября 2018, 10:35 — REGNUM  Популярный голливудский актер Стивен Сигал считает русских женщин самыми лучшими, об этом он рассказал 26 сентября на встрече со зрителями во Владивостоке, куда приехал на международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого».

«Самые лучшие», — заявил Сигал, отвечая на вопрос журналиста о том, что он думает о русских женщинах.

Напомним, в ноябре 2016 года Стивен Сигал получил гражданство России, в начале августа 2018 года он был назначен специальным представителем министерства иностранных дел РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Ранее Сигал заявил, что не прочь занять пост губернатора Приморского края.

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Стивен Сигал стал гражданином России
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