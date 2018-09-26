Матвиенко требует запретить «клетки в залах судебных заседаний»

Москва, , 10:34 — REGNUM В местах лишения свободы не изжито насилие, заявила 26 сентября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая осеннюю сессию.

«Насилие в местах лишения свободы до сих пор не изжиты», — заявила она. По ее словам, нужно «посмотреть на законодательство» и подготовить предложения по исправлению ситуации.

Также, по мнению Матвиенко, необходимы нормы, «запрещающие использовать клетки в залах судебных заседаний».

26 сентября Совет Федерации проводит первое заседание осенней сессии. Состав верхней палаты парламента частично обновлен после прошедших в сентябре выборов в российских регионах.