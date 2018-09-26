В Павлодаре запретили собирать деньги ко Дню учителя

Астана, , 10:36 — REGNUM В Павлодаре антикоррупционное ведомство проводит проверку одной из школ в связи с сообщением о поборах, связанных с Днем учителя. Об этом 26 сентября сообщает издание PavlodarNews со ссылкой на региональный департамент агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

В ведомстве сообщили, что сообщение о поборах поступило на горячую линию. Сотрудники департамента провели встречи с коллективами школ, родительскими комитетами и попечительскими советами. Главы отделов образования предупредили директоров школ о персональной ответственности за поборы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа заместитель председателя агентства Казахстана по делам госслужбы и противодействию коррупции Олжас Бектенов заявил, что поборы в школах и детских садах республики на любые нужды являются незаконными.

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