Томская область – в тройке лучших в России по качеству приёма в вузы

Томск, , 10:28 — REGNUM В тройку лучших в России по качеству приёма в университеты вошла Томская область. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 26 сентября, в областном правительстве.

Уточняется, что средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных в 2018 году на бюджетные места в вузы Томской области, составил 74,8 (+1,1 по отношению к 2017 году). По этому показателю Томская область заняла третье место, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу.

Добавим, мониторинг качества приёма в российские вузы в 2018 году провёл Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» совместно с Минобрнауки РФ, Рособрнадзором и компанией «Яндекс». Университеты разделили на группы: «зелёную» (доля поступивших, набравших в среднем более 70 баллов в пересчёте на один экзамен, превышает 50%), «белую» (зачисленные студенты с результатом от 56 до 70 баллов), «красную» (более половины первокурсников получили средний балл ЕГЭ меньше 56).

Всего в рейтинге шесть вузов Томской области, в том числе в «зелёную» зону вошли четыре вуза. Лучшие показатели по качеству бюджетного приема — у Томского политехнического университета (ТПУ), где средний балл ЕГЭ поступивших на бюджет составил 77,6 (в 2017 году — 77,2 балла). Средний балл Томского государственного университета (ТГУ) — 76,7. В «красной» зоне ни одного томского вуза не оказалось.

ТГУ и ТПУ также вошли в топ-20 по числу зачисленных победителей олимпиад.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, вузовский комплекс Томской области, который начал формироваться в конце XIX века, является одним из старейших в России. В 1878 году был образован Императорский Сибирский университет (ныне — Томский государственный университет). ТПУ был основан в 1896 году.

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