Стивен Сигал изъявил желание стать губернатором Приморского края

Владивосток, , 10:22 — REGNUM Известный голливудский актёр Стивен Сигал не прочь занять пост губернатора Приморского края. О своём желании руководить регионом он заявил на встрече со зрителями во Владивостоке, куда приехал на международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого».

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«Я хочу познавать Приморский край, увидеть больше. И стать вашим губернатором», — сказал актёр, отвечая на вопрос журналиста о том, хочет ли он возглавить край.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Приморского края состоялись 9 сентября. Однако первый тур победителя не выявил. Во втором туре за кресло главы региона боролись врио главы Приморья Андрей Тарасенко («Единая Россия») и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Итоги голосования, которое проходило 16 сентября, из-за многочисленных нарушений были признаны недействительными. Пока дата проведения новых выборов не назначена, однако известно, что они должны состояться в срок до 16 декабря.

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Напомним, Стивен Сигал в ноябре 2016 года получил российское гражданство. В начале августа актёр был назначен специальным представителем МИД Российской Федерации по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Позднее Сигал регистрировался как индивидуальный предприниматель в городе Электросталь Московской области. Также летом 2018 года сообщалось о намерении актёра открыть в России школу айкидо. Мастер боевых искусств уже подал заявку на регистрацию бренда. Полное название — Aikido Ten Shin Dojo.

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