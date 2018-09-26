Предпенсионеры получат два «выходных» на диспансеризацию

Москва, , 10:19 — REGNUM Законопроект о дополнительном выходном дне для проходящих диспансеризацию Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

В Трудовом кодексе закрепляется право на освобождение от работы на один рабочий день раз в три года при прохождении диспансеризации с сохранением за работниками места работы (должности) и среднего заработка.

Законопроект был доработан ко второму чтению. Для работников предпенсионного возраста (то есть за пять лет до выхода на пенсию), а также для работников-получателей пенсию по старости или за выслугу лет дается право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год при прохождении диспансеризации с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работнику достаточно написать заявление, однако конкретный день освобождения от работы для диспансеризации должен согласовываться с работодателем.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что президент Владимир Путин в «майском» указе дал поручение — сделать все необходимое для снижения смертности трудоспособного населения, в том числе от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а именно своевременная диагностика позволяет выявлять эти заболевания на ранних стадиях и успешно их лечить.

«Принимая данный законопроект, Государственная дума реализует поручения главы государства», — указал Володин.

По данным Минздрава РФ, в 2017 году диспансеризацию и профосмотры прошло порядка 58,4 млн человек, привел данные замглавы комитета Госдум по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

«Чтобы выйти на показатели в 80 млн человек к 2021 году и 130 млн — к 2024 году, нужны в том числе и нынешние поправки Трудовой кодекс», — сказал парламентарий.