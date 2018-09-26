В Ярославле общественники пытаются снять с лип новогодние гирлянды

Ярославль, , 10:18 — REGNUM Департамент городского хозяйства мэрии Ярославля рекомендовал городскому «Агентству по рекламе, наружной информации и оформлению города» демонтировать новогодние гирлянды с деревьев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил общественник Сергей Казанский.

Казанский озабочен массовой гибелью лип в центре города, в связи с чем обращался в различные органы власти. Причина заболеваний деревьев пока так и не установлена. Казанский предположил, что одной из причин может быть новогодняя подсветка — гирляндами обмотаны стволы и ветви деревьев.

«Мне поступил ответ за подписью заместителя мэра Ярославля Михаила Кузнецова о том, что размещение новогодних украшений на деревьях не предусмотрено действующими правилами благоустройства. В связи с чем департамент городского хозяйства рекомендовал агентству по наружному оформлению города демонтировать гирлянды в срок до 10 октября», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Казанский.

Руководитель МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что ничего не знает о рекомендации ДГХ. Следовательно, убирать гирлянды агентство не собирается.

Мы проработаем этот вопрос с правовой точки зрения и посмотрим, что делать. В конце года в правила благоустройства будут вноситься изменения, возможно, этот момент будет там учтен», — сказал корреспонденту ИА REGNUM и.о. директора МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Илья Кислинский.

Такая рассогласованность действий мэрии имеет объяснение: департамент городского хозяйства и агентство по наружному оформлению подчиняются разным заместителям мэра — Михаилу Кузнецову и Алексею Аксютенко. Впрочем, Сергей Казанский не отчаивается: если гирлянды не уберут, он пожалуется в прокуратуру.

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