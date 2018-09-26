ТГУ станет партнером ДВФУ по созданию центров цифровой трансформации

Томск, , 10:03 — REGNUM Сотрудничество Томского государственного университета (ТГУ) и Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в сфере создания центров, ответственных за подготовку кадров для работы с большими базами данных, стало одной из тем совещания в Москве, сообщает 26 сентября пресс-служба томского вуза.

Встреча прошла в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) под руководством спецпредставителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова. Принимавший участие в совещании ректор ТГУ Эдуард Галажинский сообщил, что предметом обсуждения стало создание на базе Томска и университета углубленного центра компетенций в области работы с большими данными, в частности, в сфере образования.

«В этом году планируется запуск подготовки такого рода специалистов в Дальневосточном федеральном округе. На встрече присутствовал представитель ДВФУ, и мы договорились, что будем участвовать в этой программе, поскольку владеем компетенциями анализа данных и обработки», — сказал Галажинский.

По его словам, в следующем году планируется запуск подобной программы в Сибирском федеральном округе. В ТГУ уже реализуются проекты по работе с большими данными. Исследования в области больших данных проводят ученые в Институте дистанционного образования и лаборатории наук о больших данных и проблем общества в рамках САЕ «Институт человека цифровой эпохи».

Читайте также: В Ульяновске приступили к созданию консорциума для цифровой трансформации