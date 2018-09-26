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Украинских водителей начнут усиленно штрафовать за неправильную парковку

Общество

Ранее средний штраф составлял 400 рублей

Украинских водителей начнут усиленно штрафовать за неправильную парковку
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Машины на парковке

Киев, 26 сентября 2018, 09:58 — REGNUM  Более высокие штрафы за парковку в неположенном месте начнут выписывать на Украине, сообщает 26 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, соответствующий закон вступил в силу на Украине. Так, если ранее штраф за неоплату платной парковки составлял в среднем 170 гривен (400 рублей), то теперь штраф будет составлять 20-кратную стоимость парковки за час или 30-кратную на месте для инвалидов. Также полиция сможет эвакуировать неправильно припаркованный автомобиль.

Напомним, на Украине сегодня нет скоростного контроля при помощи радаров. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что вскоре на Украине появятся радары, которые будут следить за скоростным режимом. Тем не менее эксперты опасаются, что это не поможет, так как на Украине нет сертифицированных радаров.

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Платные парковки
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